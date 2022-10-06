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OPINION

Продолжается необъявленная война между ОПЕК+ и странами-импортерами нефти

6 октября, 2022 четверг
17:28
Мнение

Война, день 225-й. Обзор украинских, международных, экономических, рыночных новостей, индексов и акций от Эрика Наймана

Хроника московского пике

Вьетнам, Казахстан и Армения за Турцией перестали принимать карты "МИР".

Нефтегазовые дополнительные доходы госбюджета России в сентябре оказались ниже плана на 23 млрд руб. или 7.5%. Причина – низкие цены на нефть.

Героическая Украина

Минэкономики о рынке труда Украины. Более 6.4 млн украинцев выехало за границу из-за войны (преимущественно женщины, дети и люди старше 60 лет). Из них 2.75 млн. трудоспособного возраста (в основном женщины). Еще 7.7 млн человек внутренне перемещены. Из них 5 млн потеряли рабочие места. Ситуация на рынке труда Украины сложная – не хватает ни рабочих рук, ни рабочих мест.

Фонд Госимущества получил на приватизацию и управление от Кабмина 837 объектов госсобственности на сумму 45 млрд. грн. Среди них НСК "Олимпийский", "Одесская киностудия", угольные предприятия, НИИ "Эластик", "Государственный авиастроительный концерн "Антонов", Ильичевский судоремонтный завод, Киевский государственный завод "Буревестник", УГПП "Изотоп", ГАК "Лекарства Украины", областные НИИПИ землеустройства, ПАО "КиевЗНИИЭП", ПАО "Стройкомплект" и другие организации по стройстройкорпорации "Укрбуд", Олимпийский научно-спортивный центр "Конча-Заспа", а также ГП "Центр развития государственно-частного партнерства", ГП "Институт последипломного образования", "Коноводство Украины" и другие предприятия. Работы много. Надеюсь, эти коррупционные кормушки будут приватизированы. Хотя цены сейчас конечно же не самые лучшие. Но парадокс ситуации состоит в том, что госкомпании приносят доходы (дивидендов) государству кратно меньше, чем даже потенциальный налог на прибыль. Представьте, что актив стоит 1 млн. грн. и приносит дивидендами в год 1 тыс. грн. хоть какой обычный обладатель постарается довести доходность от него до среднерыночной величины. Пусть даже совершенно не фантастических для Украины 10% стоимости активов. Тогда собственников активов заработает 100 тыс. грн и выплатит государству налог на прибыль 18% или 18 тыс. грн. Многие годы прибыль от неэффективно управляемых госпредприятий кормит присосавшихся к ней клопов. Посмотрим, что сможет с этим сделать текущий ФГИ.

WSJ: российская армия стала главным поставщиком тяжелого вооружения для ВСУ. В объемах больше поставок оружия от западных союзников. Спасибо за скорое отступление.

Международные новости

Хранилища газа в ЕС заполнены на 90%. Доля поставок газа из России упала до 7.5% против традиционных 41%.

Заявки на получение ипотечных кредитов в США резко падают – минус 14.2% г/г. Активность заявок на ипотеку, включая покупки и рефинансирование, снизилась до самого медленного уровня с 1997 года. Ставки по ипотеке самые высокие с 2006 года.

Индекс менеджеров по закупкам (поставкам) в США для непроизводственной сферы замедлился меньше ожиданий – 56.7 против 56.9 в августе и 56.0 ожиданий.

Несколько цифр о демографии в США по ежегодному обзору американских семей от Deseret News. Доля женатых американцев упала до 45% по сравнению с 50% в 2015 году. Доля американцев, находящихся в романтических отношениях, выросла до 37% с 32%. Доля проживающих совместно людей оставалась неизменной на уровне 11%. 7% заявили, что находятся в отношениях, но не живут со своим партнером (по сравнению с 8% в 2015 году). Результат – понижение рождаемости. Одна из причин – молодым людям нужно дополнительно 10 лет, чтобы найти хорошую работу, за которую платят около $57 000 в год по сравнению с поколением 20 лет назад, говорится в отдельном отчете Джорджтаунского университета. Сегодня возраст людей находится в середине 30, прежде чем они достигают этой зарплаты. Это оказывает влияние на все: от покупки машины и дома до свадьбы.

Рыночные новости

ОПЕК+ с ноября снижает добычу на 2 млн барр. в сутки. Реальное сокращение саудитов оценивают в 1-1.1 млн барр. (около 1% мировых поставок). Почему такое расхождение? Уже сейчас многие нефтедобывающие страны добывают меньше разрешенной квоты. Саудовский министр заявил, что это предупредительное действие в ответ на жесткую монетарную политику западных стран. Министр из Нигерии сказал, что ОПЕК+ хочет удержать цены на нефть на уровне $90. Министр России считает удобной цену на нефть $70 (как раз $20 спрэд к Urals) – по этой цене верстали бюджет на 2023 год. ОПЕК+ переходит на режим 6-месячных встреч, а не ежемесячных. Следующее заседание будет в декабре. Это похоже на плевок в адрес США и других развитых стран, стремящихся сбить жар высокой инфляции и зависеть от импортной нефти. США могут ответить новой волной укрепления доллара. Администрация Байдена приступит к консультациям с Конгрессом о снижении контроля ОПЕК над ценами. Особо Белый дом отметил: "Очевидно, что ОПЕК+ сотрудничает с Россией. Это решение – ошибка. Оно вводит в заблуждение". ОПЕК+ дернула одеяло мировой экономики на себя. Пользуясь ситуацией, желая больше заработать. Это усугубит глобальную рецессию. Ожидается, что мы уже видели дно цен на бензин. И это необъявленная война между ОПЕК+ и странами-импортерами нефти. Аналитики рекомендуют покупать следующие нефтяные акции (капитализация свыше $10 млрд): HAL, BKR, TRGP, EQT, FANG. Я отмечу вчерашний рост акций SLB, PXD, HES, OXY, MRO, DVN, OVV, APA.

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть в 4-м квартале со $100 до $110 Bloomberg: Blackstone (BX) ведет переговоры по приобретению части активов Emersons Electric (EMR) за $5-10 млрд. Капитализация EMR $47 млрд. EMR направит деньги, скорее всего, погашения долга.

Ford (F) снова поднял цену на электрический пикап F-150 Lightning Pro на $5 тыс. (11%) до $51974. Перед этим Ford повышал цену в августе.

Сравнительные продажи Costco (COST) в сентябре замедлились до 8,5% г/г после роста на 10.1% в августе. Чистые продажи компании выросли на 10,1% г/г. За три года доход вырос чуть более чем на 30%. Продажи в тех же магазинах в США выросли на 11.2%, а в Канаде — на 5.7%, в других странах мира упали на 1.9%. То есть, американский рынок остается самым сильным в компании. Акции COST растут на премаркете на 0.5%, как и на широком рынке.

Акции поставщика картофеля Lamb Weston Holdings (LW) вчера выросли на 4% после хорошего отчета. Более высокие цены помогли компенсировать снижение объемов продаж. Компания подтвердила свой прогноз на 2023 год. Компания ожидает, что урожай картофеля в его регионах выращивание будет ниже среднего исторического значения, с "хорошим общим качеством и урожайностью ниже среднего" из-за "значительной" жары в конце сезона.

Финансовые рынки

Фондовые индексы вчера после провала при открытии биржевой сессии отыграли почти 2%. Оптимистам даже не помешал небольшой рост цен на нефть после решения ОПЕК+ о снижении добычи. Якорями для стабильности рынка акций выступили AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, которые также закрылись почти нейтрально. Утром фьючерсы на американские фондовые индексы вырастают на 0.5%. В Азии фондовые индексы без особых движений. Доходность 10-летних гособлигаций США повисла точно посреди коридора 3.5-4% годовых. Сырьевые рынки тоже вяло, но растут. Доллар вчера укрепился, но к утру вернулся к уровням вторника. Дают $1730 за золото, свыше $20 тыс. за биткойн. И в зоне видимости паритета евро. Вероятность достижения пика ставки ФРС снова сдвинулась к февралю следующего года с декабря текущего. Но рынок это игнорирует и вошел в режим ожидания завтрашних данных о рынке труда США и начале сезона отчетности на следующей неделе.

Динамика фондовых индексов в 2022 году

HUGS'A (22.1%)

HUGS'INDEX (28.7%)

HUGS'30 (value) (15.9%)

HUGS'40 (growth) (37.2%) DIA (16.7%)

SPY (20.6%) QQQ (29.1%)

Активная стратегия HUGS'ON'9 (13.7%)

* () – в скобках даются отрицательные значения.

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Об авторе: Эрик Найман – украинский экономист, финансовый аналитик, автор книг по инвестированию.

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