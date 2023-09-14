Продолжается наступление Сил обороны на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, есть успехи в районах Клещиевки и Андреевки, – Генштаб
Украинские Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 14 сентября.
По данным Генштаба, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
За сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений.
Ситуация на основных направлениях
Враг нанес ракетный и 44 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях враги сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, тщетно пытаются устраивать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. В течение суток враг наносил авиаудары на Харьковщине, также артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.
На Купянском направлении рашисты нанесли авиаудары в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки Луганской области. Из артиллерии и минометов били по населенным пунктам Харьковщины.
На Лиманском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов области.
На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону и успешно отразили ряд вражеских атак в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Враг бил по населенным пунктам области из артиллерии и минометов.
На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак в районе Марьинки. Противник нанес авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Также обстреливал населенные пункты области по артиллерии и минометам.
На Шахтерском направлении враг бил по населенным пунктам из авиации, артиллерии и минометов.
В Запорожском направлении противник нанес авиаудар возле Работино Запорожской области. Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
В Херсонском направлении враги обстреливали из артиллерии и минометов украинские села Херсонской и Днепропетровской областей.
Украинская авиация 10 раз била по местам сосредоточения врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, 2 зенитно-ракетным комплексам, 5 артиллерийским средствам и складу боеприпасов рашистов.
- Днем 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута Донецкой области. Вскоре после этого 3-я отдельная штурмовая бригада опровергла это заявление и назвала его вредным, ложным и преждевременным. Впоследствии Маляр уточнила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, сообщающимися непосредственно с места событий. И добавила, что вблизи Андреевки есть определенный успех и продолжаются тяжелые бои
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.38
- Актуальное
- Важное