Продолжается наступление Сил обороны на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, есть успехи в районах Клещиевки и Андреевки, – Генштаб

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 14 сентября.

По данным Генштаба, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений.

Ситуация на основных направлениях

Враг нанес ракетный и 44 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враги сохраняют военное присутствие в приграничных районах, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливают населенные пункты с территории России, тщетно пытаются устраивать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. В течение суток враг наносил авиаудары на Харьковщине, также артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении рашисты нанесли авиаудары в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки Луганской области. Из артиллерии и минометов били по населенным пунктам Харьковщины.

На Лиманском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов области.

На Авдеевском направлении украинские защитники держат оборону и успешно отразили ряд вражеских атак в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. Враг бил по населенным пунктам области из артиллерии и минометов.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак в районе Марьинки. Противник нанес авиаудар в районе Красногоровки Донецкой области. Также обстреливал населенные пункты области по артиллерии и минометам.

На Шахтерском направлении враг бил по населенным пунктам из авиации, артиллерии и минометов.

В Запорожском направлении противник нанес авиаудар возле Работино Запорожской области. Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В Херсонском направлении враги обстреливали из артиллерии и минометов украинские села Херсонской и Днепропетровской областей.

Украинская авиация 10 раз била по местам сосредоточения врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, 2 зенитно-ракетным комплексам, 5 артиллерийским средствам и складу боеприпасов рашистов.