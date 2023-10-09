Российская армия за сутки потеряла 2 танка, 3 БМП и 350 военных, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 октября.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 282 630 (+350) человек

танков ‒ 4823 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 9126 (+3)

артиллерийских систем – 6706 (+1)

РСЗО – 808 (+0)

средств ПВО ‒ 543 (+1)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+0)

крылатых ракет ‒ 1530 (+0)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подводных лодок ‒ 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9113 (+2)

специальной техники ‒ 959 (+0)

Данные уточняются.

В течение суток на фронте произошло 37 боевых столкновений

По данным Генерального штаба ВСУ, враг нанес 6 авиаударов и 29 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских войск и гражданских объектов нашего государства.

Авиаудары потерпели Грабовское Сумской области; Константиновка Донецкой области; Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте: Силы обороны преуспевают возле Вербового на Запорожье

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация – без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях рашисты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы помешать Силам обороны перебросить войска на угрожающие направления, также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские защитники отбили три атаки врага, возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клищиевки и Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне наступательных действий не вели.

На Запорожском в направлении Силы обороны отбили атаку врага севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки.

E зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

Подразделения ракетных войск Сил обороны поразили два состава рашистов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства, 2 радиолокационные станции, 2 района сосредоточения личного состава и 2 состава боеприпасов противника.