Продолжается накопление врагом сил: Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что враг продолжает накапливать силы в Беларуси, но угрозы нападения с ее территории пока нет
Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.
"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне контролируема. Но, на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию", - рассказал Наев.
Он подчеркнул, что угрозы со стороны Беларуси еще нет.
"Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", - отметил Наев.
Он заверил, что в случае роста военной угрозы предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Северную операционную зону Генштаба ВСУ.
- 13 октября Сергей Наев сообщил, что Россия может попытаться повторно напасть на север Украины с территории Беларуси, но ВСУ к этому готовы .
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