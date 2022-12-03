Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне контролируема. Но, на территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Итак, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию", - рассказал Наев.

Он подчеркнул, что угрозы со стороны Беларуси еще нет.

"Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", - отметил Наев.

Он заверил, что в случае роста военной угрозы предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Северную операционную зону Генштаба ВСУ.

13 октября Сергей Наев сообщил, что Россия может попытаться повторно напасть на север Украины с территории Беларуси, но ВСУ к этому готовы .

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