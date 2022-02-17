"Продолжается нагнетание": Песков отреагировал на слова Байдена о возможном вторжении РФ в Украину под фальшивым флагом

Об этом говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - подчеркнул Песков.



Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что считает реальным новое вторжение России в Украину в ближайшие несколько дней, и сделает она это под фальшивым флагом.

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