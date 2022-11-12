Продолжается "боевая работа" по освобождению Кинбурнской косы, - пресс-секретарь ОК "Юг" Гуменюк
Российские оккупанты пока контролируют Кинбурнскую косу, но сейчас ВСУ принимают меры по ее освобождению
Об этом в эфире национального телевизионного марафона "Единые новости" в субботу, 12 ноября 2022 года, заявила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Вопрос есть, потому что там остается враг. К нему у нас остается много вопросов, но у нас есть горячий ответ на каждый такой вопрос. И мы продолжаем их продвигать", - отметила спикер ОК "Юг".
По ее словам, защитники Украины двигаются к цели "освободить всю Николаевскую область".
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"Пока идет боевая работа. И если мы уже поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", - подчеркнула Наталья Гуменюк.
Справка
Административно Кинбурнская коса является частью Николаевской области, но географически она прилегает к Черноморскому побережью Херсонщины.
Материковую часть Николаевщины и Кинбурнскую косу разделяет Днепровский залив.
- 11 ноября стало официально известно, что вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена от российских оккупантов.
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