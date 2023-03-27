Продолжаем нашу борьбу с врагом! Собираем на пикап

Ребятам очень нужен пикап 4х4 для быстрого передвижения, выполнения поставленных задач и сохранения их жизни.

Наша цель: 350 000 гривен

Номер карты банки:

5375 4112 0430 4203

Ссылка для взносов на банке:

https://send.monobank.ua/jar/4CKDzNmrTd

Без Вас нам не справиться. Каждая Ваша гривна приближает нас к Победе над врагом.

Спасибо за каждый вклад