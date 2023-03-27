Продолжаем нашу борьбу с врагом! Собираем на пикап
Бойцы 27-й отдельной бригады Национальной Гвардии Украины нуждаются в Вашей помощи в сборе на авто
Ребятам очень нужен пикап 4х4 для быстрого передвижения, выполнения поставленных задач и сохранения их жизни.
Наша цель: 350 000 гривен
Номер карты банки:
5375 4112 0430 4203
Ссылка для взносов на банке:
https://send.monobank.ua/jar/4CKDzNmrTd
Без Вас нам не справиться. Каждая Ваша гривна приближает нас к Победе над врагом.
Спасибо за каждый вклад
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