Продленные "выходные" на ЗАЭС могут свидетельствовать о планах отключения от украинских электросетей, – разведка
Украинская разведка сообщила, что оккупанты продлили "выходные" для сотрудников Запорожской АЭС. Это может свидетельствовать о том, что россияне планируют отключить станцию от украинских электросетей
Об этом сообщили в главном управлении разведки.
Согласно информации, "краткосрочные выходные" для украинского персонала продлены. В отличие от предыдущего распоряжения теперь это касается также оперативных дежурных. Продолжительность "выходных" оккупанты не уточнили.
"Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию от украинских электросетей и питания - так называемое выведение в ноль. В таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания. Аварийное электроснабжение будет осуществляться за счет дизельных подстанций. Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", - говорится в сообщении.
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