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Продажи польского пива Carlsberg упали из-за кризиса беженцев в Украине, - генеральный директор компании

29 апреля, 2022 пятница
12:09
беженцы из Украины Carlsberg

Компания Carlsberg заявила, что продажи пива в Польше в марте упали на 3-4% и продолжали падать в апреле

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, директор датской пивоваренной компании Сис'т Харт также заявил, что в этом году тенденция падения продаж усилилась из-за дополнительного акциза, инфляции и кризиса беженцев, вызванного вторжением России в Украину.

Издание сообщает, что 3 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу за два месяца войны. Добавляют, что население Варшавы выросло примерно на 15%.

"Многие большие вечеринки были отменены, и жизнь многих людей изменилась, поскольку они заботятся о беженцах. Их мнения сейчас о другом, чем праздновать жизнь и вместе выпить пива", - сказал Харт.

Reuters пишет, что потребительские настроения в Польше резко упали с начала кризиса в Украине, достигнув минимума за 20 лет в марте и апреле. В прошлом году потребление пива в Польше составило 102 литра на человека, что все еще является самым высоким показателем среди всех основных рынков Carlsberg. Компания Carlsberg, которая имеет три пивоварни в стране, является третьей по величине пивоваренной в Польше с долей рынка около 20%.

  • В Польше с начала полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, официально трудоустроилось около 100 тыс. украинцев.
  • Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.


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