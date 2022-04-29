Продажи польского пива Carlsberg упали из-за кризиса беженцев в Украине, - генеральный директор компании

Об этом пишет Reuters.



По данным издания, директор датской пивоваренной компании Сис'т Харт также заявил, что в этом году тенденция падения продаж усилилась из-за дополнительного акциза, инфляции и кризиса беженцев, вызванного вторжением России в Украину.



Издание сообщает, что 3 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу за два месяца войны. Добавляют, что население Варшавы выросло примерно на 15%.



"Многие большие вечеринки были отменены, и жизнь многих людей изменилась, поскольку они заботятся о беженцах. Их мнения сейчас о другом, чем праздновать жизнь и вместе выпить пива", - сказал Харт.



Reuters пишет, что потребительские настроения в Польше резко упали с начала кризиса в Украине, достигнув минимума за 20 лет в марте и апреле. В прошлом году потребление пива в Польше составило 102 литра на человека, что все еще является самым высоким показателем среди всех основных рынков Carlsberg. Компания Carlsberg, которая имеет три пивоварни в стране, является третьей по величине пивоваренной в Польше с долей рынка около 20%.

В Польше с начала полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, официально трудоустроилось около 100 тыс. украинцев.

Польский Сейм одобрил изменения в Закон о специальной помощи, которые еще на 60 дней продлевают срок выплаты пособия на предоставление жилья и питания беженцам из Украины.



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