Продажи новых авто в Украине из-за войны упали более чем в 16 раз

Об этом сообщает Укравтопром.



"За месяц, в условиях военного положения, в Украине было зарегистрировано всего 546 новых легковых автомобилей", – говорится в сообщении.



По сравнению с мартом прошлого года, это в 16,5 раза меньше, хотя и в прошлом году условия для продаж автомобилей были неидеальны из-за пандемии.



Напомним, ЕБРР прогнозирует сокращение ВВП Украины на 20% в 2022 году из-за вторжения России.



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