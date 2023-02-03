Об этом сообщает BBC.

Продажи цифрового гиганта по итогам прошлого года упали на 5% по сравнению с 2021 годом. Глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает в "сложной среде" и объяснил снижение продаж дефицитом продукции из-за пандемии COVID-19 в Китае, а также войной в Украине и вызванной ею масштабный экономический кризис.

"Поскольку мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными обстоятельствами, мы знаем, что Apple не застрахована от их влияния", – сказал глава компании во время конференции с инвесторами.

В Apple заявили, что снижение продаж произошло во всем мире и коснулось большинства ее продуктов. Продажи iPhone упали более чем на 8%, а продажи компьютеров Mac снизились более чем на 29%. Падение продаж также ударило по прибыли фирмы, которая упала на 13% до 30 млрд долларов.