Продажи Apple снизились до 30%: компания считает причинами COVID-19 в Китае и войну в Украине
Продажи продукции Apple по итогам 2022 года существенно упали из-за экономического кризиса, причиной которого стали COVID-19 в Китае и война в Украине.
Об этом сообщает BBC.
Продажи цифрового гиганта по итогам прошлого года упали на 5% по сравнению с 2021 годом. Глава Apple Тим Кук заявил, что компания работает в "сложной среде" и объяснил снижение продаж дефицитом продукции из-за пандемии COVID-19 в Китае, а также войной в Украине и вызванной ею масштабный экономический кризис.
"Поскольку мир продолжает сталкиваться с беспрецедентными обстоятельствами, мы знаем, что Apple не застрахована от их влияния", – сказал глава компании во время конференции с инвесторами.
В Apple заявили, что снижение продаж произошло во всем мире и коснулось большинства ее продуктов. Продажи iPhone упали более чем на 8%, а продажи компьютеров Mac снизились более чем на 29%. Падение продаж также ударило по прибыли фирмы, которая упала на 13% до 30 млрд долларов.
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