Продажа военных облигаций пополнила украинский бюджет еще на 7 млрд грн
3 мая в госбюджет поступило еще более 7,1 млрд грн от продажи военных облигаций
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
На аукционе предлагали 4 выпуска облигаций. Среди них один выпуск – долларовый на 1 год оборота и под 3,7% годовых. От его продаж бюджет Украины получил 1,5 млрд грн.
- Офис президента призвал международный бизнес покупать военные облигации Украины.
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