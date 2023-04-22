Продажа российского оружия Индии остановилась из-за санкций США, - Bloomberg

Об этом сообщил Bloomberg.

Чиновники утверждают, что платежи Индии на сумму более $2 млрд за российское оружие не могут быть выполнены уже год. Также Россия прекратила кредитование на $10 млрд, которое, в частности, должны были направить на закупку запчастей, а также двух батарей системы противоракетной обороны С-400.

"Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, а Россия по-прежнему не желает принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. По их словам, Нью-Дели также не хочет заключать соглашение в российских рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество на открытом рынке по справедливому курсу", - добавили журналисты.