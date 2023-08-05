"Продажа органов чистокровных украинцев": Россия запустила новый фейк

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия запустила фейк, будто на черном рынке для европейцев продаются органы чистокровных украинцев. Цена стартует от 5 тыс. евро, а на определенные органы по запросу возможна скидка в 50%.

"На самом деле, это очередной фейк россиян в рамках кампании информационного влияния "Черная трансплантология". Центр проанализировал подобные информационные ресурсы и пришел к выводу, что они были созданы с целью провокаций и дискредитации Украины", - пишет ЦПД.