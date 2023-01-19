Об этом пишет BBC.

Легкодымова, большую часть времени живущего в Шэньчжэне, задержали по обвинению министерства юстиции США за его роль в вероятном обороте незаконных средств на общую сумму 700 млн долларов. Ему грозит до пяти лет заключения.

По словам официальных лиц, преступники использовали биржу как приют для торговли наркотиками и продажи украденной финансовой информации.

Еще пятеро мужчин, преимущественно россиян и украинцев, были арестованы в Испании, Португалии и на Кипре в рамках комплексной полицейской операции под руководством французских властей, сообщили официальные лица в Париже. После объявления об арестах власти демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, включая ее серверы во Франции, и изъяли криптовалюту на сумму 17 миллионов долларов.

Прокурор Парижа Лор Бекюо заявила, что Bitzlato позволяла конвертировать криптовалюты, включая биткоин и ethereum, в российские рубли.

В заявлении американского министерства юстиции говорится, что согласно судебным документам, Легкодымов является руководителем и главным акционером компании Bitzlato Ltd, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржей, работающей по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как требующую минимальной идентификации от своих пользователей, уточняя, что для работы с ней не нужны ни селфи, ни паспорт. В случаях, когда Bitzlato требовала от пользователей идентифицировать себя, она неоднократно удовлетворялась ложными данными.

"Как утверждается, Bitzlato подавала себя преступникам как криптовалютную биржу, которая не задает вопросов, и в результате получила депозиты на сотни миллионов долларов", - заявил прокурор Бреон Пис.

При этом, утверждают прокуроры, Легкодымову и его коллегам было известно, что пользователи Bitzlato зарегистрированы под вымышленными именами. Более того, он открыто признавал это во внутренней переписке.

Крупнейшим партнером Bitzlato по сделкам была Hydra, анонимный онлайн-рынок в даркнете, который в прошлом году разгромили американские и немецкие правоохранительные органы.

Американские и немецкие власти называли Hydra крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория была сосредоточена в России. По оценке Федерального ведомства криминальной полиции Германии, только в 2020 году продажи на площадке составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно было купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работал с 2015 года.

В декабре 2021 года эксперты компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности, заявили, что незаконные операции с криптовалютой пышным цветом расцвели в "Москва-сити". По данным компании, в деловом районе российской столицы насчитывалось около 50 криптовалютных бирж, занимавшихся незаконной деятельностью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb