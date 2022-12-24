Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в telegram .

"В последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или совсем исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники. Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь", — предостерегают в Центре.

Также, по информации ЦПД, мошенники посылают на телефон абоненту код, цифры которого просят назвать, после чего получают доступ к мобильным приложениям банков, социальным сетям и т.д.

В Центре противодействия дезинформации призывают граждан ни в коем случае не передавать личные данные и коды подтверждений подозрительным лицам. Отмечается, что обращаться за помощью следует самостоятельно только на горячие линии своих операторов: Киевстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

19 декабря стало известно, что на Львовщине мошенники от имени райгосадминистрации собирают деньги на ВСУ.

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