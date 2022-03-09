Продавец детских товаров Mothercare приостанавливает весь бизнес в России

Соответствующее заявление компания сделала 9 марта, передает Reuters.



Такое решение компания приняла из-за вторжения РФ в Украину. Остановлена среди них отгрузка всей продукции.



Компания сообщила, что ее местный партнер в РФ приостановит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете.



На Россию приходится примерно 20-25% мировых розничных продаж Mothercare. Ранее ожидалось, что взнос в прибыль группы составит около £0,5 млн ($0,7 млн) в месяц.

Напомним, что Bershka, Zara, Pull & Bear и Oysho также прекращают торговлю и услуги в России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об уходе с территории страны-агрессора также сообщила сеть McDonald's.