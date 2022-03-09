Продавец детских товаров Mothercare приостанавливает весь бизнес в России
Британский розничный продавец детских товаров Mothercare приостанавливает работу в РФ
Соответствующее заявление компания сделала 9 марта, передает Reuters.
Такое решение компания приняла из-за вторжения РФ в Украину. Остановлена среди них отгрузка всей продукции.
Компания сообщила, что ее местный партнер в РФ приостановит работу примерно в 120 магазинах и в Интернете.
На Россию приходится примерно 20-25% мировых розничных продаж Mothercare. Ранее ожидалось, что взнос в прибыль группы составит около £0,5 млн ($0,7 млн) в месяц.
- Напомним, что Bershka, Zara, Pull & Bear и Oysho также прекращают торговлю и услуги в России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
- Об уходе с территории страны-агрессора также сообщила сеть McDonald's.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.22
Покупка 29.22Продажа 32.2
-
EUR
Покупка 32.28Продажа 35.75
- Актуальное
- Важное