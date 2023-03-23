Об этом информирует СБУ .

Стражи порядка установили, что компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, которые используют в военно-промышленном комплексе России, в частности при изготовлении лазерных прицелов для танков и высокоточных видов вооружения.

"Украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более 90%. Например, на территории РФ местные заводы дают только 60% очистки", - пишет прессслужба.

В 2022 году фактические владельцы предприятия – россияне, формально перепродали активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.

Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в Россию в марте этого года бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.

Именно эта фирма закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла в РФ.

В ходе обысков на производстве обнаружили документы с доказательствами.

Руководитель украинского предприятия уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.