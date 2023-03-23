Продавали сырье для производства лазерных прицелов в РФ: СБУ разоблачила одесскую компанию на сотрудничестве с агрессором
Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского предприятия из Одессы, которое поставляло сырье для производства лазерных прицелов в Россию
Об этом информирует СБУ .
Стражи порядка установили, что компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, которые используют в военно-промышленном комплексе России, в частности при изготовлении лазерных прицелов для танков и высокоточных видов вооружения.
"Украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более 90%. Например, на территории РФ местные заводы дают только 60% очистки", - пишет прессслужба.
В 2022 году фактические владельцы предприятия – россияне, формально перепродали активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент.
Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в Россию в марте этого года бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке.
Именно эта фирма закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла в РФ.
В ходе обысков на производстве обнаружили документы с доказательствами.
Руководитель украинского предприятия уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору.
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