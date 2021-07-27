"Продавали" с документами за $ 60 тыс .: СБУ разоблачила схему продажи детей за границу
Служба безопасности разоблачила преступников, которые "продавали" младенцев за границу под видом программы суррогатного материнства
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Собственная" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходилась заказчику в 60 тыс. Долларов ", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, схему наладили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.
Отмечается, что злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии "свои" медики официально подтверждали "бесплодие" жены, является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий. Далее преступники подыскивали кандидатку на суррогатное материнство. А после того, как женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали и иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу.
Кроме того, СБУ задокументировала факт небрежного отношения медицинских работников центра к своим обязанностям, повлекшее смерть новорожденных.
Правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и месту фактического проживания участников преступления. Было изъято мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, а также документальные доказательства.
Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и служебном подлоге.
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