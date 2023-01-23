"Продавали" россиянам украинские паспорта по $10 тыс: СБУ задержала злоумышленников в Киеве

Об этом СБУ сообщает в telegram.

"Главное управление внутренней безопасности СБУ нейтрализовало в Киеве злоумышленников, наладивших схему фейкового получения гражданства Украины", - говорится в сообщении.

Дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое "содействие" в получении украинского паспорта.

Для этого обещали клиентам использовать якобы личные связи в правоохранительных органах. Стоимость "услуги" составляла 10 тыс. долларов.

Именно за такую сумму участники банды гарантировали оформление украинского гражданства для россиянки, имеющей вид временного проживания на территории Украины.

Для убедительности злоумышленники предъявили гражданке РФ фейковое "служебное удостоверение".

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за паспорт.

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению виновных к ответственности.

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