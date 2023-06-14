Продавали Росатому оборудование для строительства АЭС: СБУ разоблачила компанию в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Это предприятие разрабатывает, производит и поставляет трубопроводную арматуру для атомных электростанций. До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.

"Основным заказчиком была российская государственная корпорация "Росатом", использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанциях в разных странах мира", - говорится в сообщении.

Киевское конструкторское бюро продолжило работать с Россией даже после начала полномасштабной войны, запрета вывоза товаров на таможенную территорию России и введения санкций против Росатома. Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.

Фото: СБУ

При выезде из Украины товар переоформляли в компании, которые находятся под контролем Росатома, и он отправлялся в новые места назначения. Представители Росатома проводили онлайн сертификацию трубопроводной арматуры, которая была изготовлена в Киеве.

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения было совершено 16 экспортных операций в пользу России на общую сумму около 42 млн гривен.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили генеральному директору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Фото: СБУ

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы, компьютерная техника и средства связи, содержащие доказательства незаконной деятельности.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.