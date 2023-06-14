Продавали Росатому оборудование для строительства АЭС: СБУ разоблачила компанию в Киеве
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Это предприятие разрабатывает, производит и поставляет трубопроводную арматуру для атомных электростанций. До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.
"Основным заказчиком была российская государственная корпорация "Росатом", использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанциях в разных странах мира", - говорится в сообщении.
Киевское конструкторское бюро продолжило работать с Россией даже после начала полномасштабной войны, запрета вывоза товаров на таможенную территорию России и введения санкций против Росатома. Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.
Фото: СБУ
При выезде из Украины товар переоформляли в компании, которые находятся под контролем Росатома, и он отправлялся в новые места назначения. Представители Росатома проводили онлайн сертификацию трубопроводной арматуры, которая была изготовлена в Киеве.
По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения было совершено 16 экспортных операций в пользу России на общую сумму около 42 млн гривен.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили генеральному директору Киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Фото: СБУ
В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы, компьютерная техника и средства связи, содержащие доказательства незаконной деятельности.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарии Джиоеву, обеспечившему паромную переправу российских войск на территорию Украины.
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