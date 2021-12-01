Продавали наркотики на 500 тыс. грн ежемесячно: в Житомирской области разоблачили злоумышленников
В Украине разоблачили две нарколаборатории по изготовлению амфетамина
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Членами группировки было трое житомирян в возрасте от 28 до 40 лет. Они производили наркотики в доме на Житомирщине и в гараже на окраине города.
В полиции сообщают о неоднократных фактах продажи изготовленного амфетамина, в частности, оптом. Лаборатории работали минимум 8-9 месяцев. Злоумышленники ежемесячно производили до 1,5 кг наркотиков и продавали на сумму 500 тыс. грн.
В ходе 12 обысков правоохранители изъяли синтезированный амфетамин, прекурсоры, химические вещества, оборудование, специальную посуду, наличные деньги, банковские карточки и черновую "бухгалтерию".
Кроме того, была обнаружена граната Ф-1, патроны и травматический пистолет.
Следователи задержали трех человек и открыли производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В Нацполиции сообщают, что двое задержанных уже были осуждены за подобные преступления. Злоумышленникам грозит 6-10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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