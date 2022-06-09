Продавали место на выборах в Раду за $2,5 млн: в Киеве задержали главу и руководителя ячейки политической партии
В Киеве задержали главу политической партии и руководителя ее территориального отделения во время взятки за назначение предпринимателя на руководящую должность районной организации и поддержку в политической карьере. Сообщникам угрожает до 12 лет за решеткой
Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора .
Глава политпартии в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии требовали у предпринимателя 2,5 млн долларов за включение его в список партии на выборах в Верховную раду Украины для получения мандата народного депутата. Кроме того, обещали назначение на должность советника главы Киевводоканала.
Злоумышленников задержали во время передачи первой части – 50 тыс. долларов.
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачен и задержан глава одной из политических партий и руководитель ее территориального отделения при попытке мошеннического завладения денежными средствами гражданина. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), - говорится в сообщении.
На фото с места задержания можно увидеть предметы с символикой партии "Наш край".
Об этом сообщает и "Украинская правда" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.98
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное