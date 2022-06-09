Об этом информируют на сайте Офиса генерального прокурора .

Глава политпартии в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии требовали у предпринимателя 2,5 млн долларов за включение его в список партии на выборах в Верховную раду Украины для получения мандата народного депутата. Кроме того, обещали назначение на должность советника главы Киевводоканала.

Злоумышленников задержали во время передачи первой части – 50 тыс. долларов.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачен и задержан глава одной из политических партий и руководитель ее территориального отделения при попытке мошеннического завладения денежными средствами гражданина. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), - говорится в сообщении.

На фото с места задержания можно увидеть предметы с символикой партии "Наш край".

Об этом сообщает и "Украинская правда" .

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