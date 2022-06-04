Продавали и обменивали электронные деньги из запрещенных систем РФ. СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Украине
СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Киевской области. Группировка помогала переправлять деньги из РФ в Украину через подсанкционные платежные системы
Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины .
В преступную группу входило трое жителей Киевщины, создавших сеть анонимных интернет-платформ, где принимали заказы на покупку, продажу или обмен электронных денег из запрещенных систем РФ. Такие незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.
"По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители во время обысков обнаружили более 13 млн грн, компьютерную технику и черновую документацию с поличным.
Организатору уведомлено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.
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