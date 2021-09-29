Продавали через чат-бот в мессенджере: в Киеве разоблачили схему подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов

Об этом передает прокуратура Киева.

"При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачили двух граждан в изготовлении поддельных COVID-сертификатов и ПЦР-тестов (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере, где принимали заказы на изготовление поддельной медицинской документации.

Так, без прохождения лабораторных исследований гражданам предлагали изготовление ПЦР-тестов с отрицательным результатом на COVID-19, а также международные свидетельства о вакцинации.

ПЦР-тесты продавали по 600 грн, а свидетельства о вакцинации стоили 1200 грн.

В своей деятельности преступники использовали поддельные печати и логотип украинской клиники. По предварительным подсчетам, пара успела изготовить около 200 поддельных медицинских документов.

В результате обысков у правонарушителей изъяли ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус. В результате осмотра изъятой техники обнаружена переписка с заказчиками об изготовлении псевдо-сертификатов и выявлены бланки для их изготовления.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.



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