Продавали автоматы, гранатометы и боеприпасы: в Киевской области задержали торговцев оружием
В ходе спецоперации в Бучанском районе Киевщины разоблачили профессиональных торговцев оружием
Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Торговцев задержали вместе с их прибылью, полученной после реализации оружия. Оперативники уголовного розыска Киевской области задокументировали факты продажи автомата "АК-74" и гранатомета РПГ иностранного производства.
Как выяснили стражи порядка, 24-летний житель Киева наладил подпольную схему сбыта автоматического оружия и взрывоопасных предметов.
Во время четырех санкционированных обысков полицейские изъяли автомат, пистолеты, 2 кумулятивные реактивные гранаты, более 2000 патронов, магазины к автоматам.
Фото: npu.gov.ua
Кроме оружия, также во время обысков обнаружили наличные деньги и валюту от продажи оружия и наркотические средства. В одном из жилищ фигурантов нашли 9 килограммов каннабиса.
Фото: npu.gov.ua
Также у участников схемы обнаружили мобильные телефоны, слоты к сим-картам, банковские карты, ноутбук и другие вещи, которые они использовали для сбыта оружия и наркотиков. В частности, свои действия маскировали, меняя номера телефонов и адреса проживания.
Фото: npu.gov.ua
По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 24-летнему мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
- 14 июня Нацполиция задержала в Киевской области еще одного продавца оружия, который, в частности, торговал пистолетами, гранатометами и взрывными устройствами
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