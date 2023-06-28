Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Продавали автоматы, гранатометы и боеприпасы: в Киевской области задержали торговцев оружием

Продавали автоматы, гранатометы и боеприпасы: в Киевской области задержали торговцев оружием

28 июня, 2023 среда
20:17
Криминал

В ходе спецоперации в Бучанском районе Киевщины разоблачили профессиональных торговцев оружием

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Торговцев задержали вместе с их прибылью, полученной после реализации оружия. Оперативники уголовного розыска Киевской области задокументировали факты продажи автомата "АК-74" и гранатомета РПГ иностранного производства.

Как выяснили стражи порядка, 24-летний житель Киева наладил подпольную схему сбыта автоматического оружия и взрывоопасных предметов.

Во время четырех санкционированных обысков полицейские изъяли автомат, пистолеты, 2 кумулятивные реактивные гранаты, более 2000 патронов, магазины к автоматам.

на фото зброя, виявлена під час обшуків

Фото: npu.gov.ua

 

Кроме оружия, также во время обысков обнаружили наличные деньги и валюту от продажи оружия и наркотические средства. В одном из жилищ фигурантов нашли 9 килограммов каннабиса.

Фото: npu.gov.ua

 

Также у участников схемы обнаружили мобильные телефоны, слоты к сим-картам, банковские карты, ноутбук и другие вещи, которые они использовали для сбыта оружия и наркотиков. В частности, свои действия маскировали, меняя номера телефонов и адреса проживания.

Фото: npu.gov.ua

 

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 24-летнему мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

  • 14 июня Нацполиция задержала в Киевской области еще одного продавца оружия, который, в частности, торговал пистолетами, гранатометами и взрывными устройствами
Читайте также:
Єнс Столтенберг
28 июня, 2023 среда
Столтенберг о членстве Украины в Альянсе: Путин не имеет права вето на расширение НАТО
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
28 июня, 2023 среда
В случае подрыва россиянами ЗАЭС эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец
Аліна Левченко Богдан Торохтій
27 июня, 2023 вторник
Жена "слуги" Торохтия приобрела квартиру и помещение в курортном городке Болгарии во время войны, - Bihus.Info
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
28 июня
21:05
Наступление, ситуация на фронте и потребности ВСУ: Залужный пообщался с Милли
20:40
Обновлено
Золото в пулевой стрельбе и прыжках в воду: как Украина выступает на Европейских играх 28 июня
20:36
Агентство ФСБ и минирование химзавода "Титан" оккупантами: движение АТЕШ рассказало о ситуации в Армянске
20:07
OPINION
Демоны-улучшители
20:00
"Безвозвратная эвакуация": Никопольская РВА опровергла фейк, который распространяют в сети
20:00
Обзор
Победные новости 490-го дня войны: ВСУ разбили три роты врага на Таврическом направлении, а Минюст начал "главную санкционную битву"
19:43
Обновлено
Подготовка к саммиту НАТО, ситуация на фронте, евроинтеграция и Формула мира: Зеленский в Киеве встретился с президентами Литвы и Польши
19:30
На оккупированной Херсонской области россияне похоронили в братскую могилу тела десятков погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, - Генштаб
19:18
"Ану оделся бегом!": Залужный отругал главного сержанта "Магуры" Маркуса
19:11
"Главная санкционная битва": Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов росолигархов
18:41
Выбран новый руководитель АРМА
18:22
Эксклюзив
Олег Дунда
Если в Красноярске появится несколькотысячное бандформирование, которое захватит власть, – Москва этому не помешает, – нардеп Дунда
18:21
OPINION
Дарина Вдовенко против суперзвезды Lobodы. Как ужиться с этими двумя мирами
18:05
Эксклюзив
Пригожин является агентом ФСБ, выполнявшим задачи по смене Путина, - политолог Фельштинский
18:00
OPINION
Российские пропагандисты добрались до школ
17:45
Прокурор, сдававший врагу позиции ВСУ в Николаевской области, получил пожизненное заключение
17:24
Производитель алкоголя Bacardi, обещавший уйти из РФ, увеличил прибыль филиала втрое, - СМИ
17:24
Обновлено
Ракетный удар РФ по Краматорску: количество погибших возросло до 11
17:19
Украина обсудила с британской компанией дальнейшее уменьшение мировой зависимости от ядерного топлива из РФ
17:11
Уволили начальника Одесского ТЦК Борисова, у которого нашли элитное жилье в Испании
17:07
Во время работ в поле на Херсонщине на российской мине подорвался комбайн
16:53
Песков и Путин
"Армия и народ были с Путиным во время мятежа": Песков запустил новый нарратив роспропаганды
16:47
В Голой Пристани оккупанты обустраивают склады награбленного имущества и разбирают автомашины на запчасти
16:38
В Белоруссии предложили принудительно лечить педофилов: химическую кастрацию можно будет пройти добровольно
16:36
Андрей Ярмоленко
Луческу сформировал список футболистов, которые поедут на сборы "Динамо"
16:36
Предложение переименовать Запорожье носит рекомендательный характер, - Нацкомиссия по стандартам языка
16:27
Призывал сдаваться и сбежал в РФ: экс-председателю сельсовета в Киевской области объявили подозрение
16:24
В МИД Китая сдержанно отреагировали на слова посла в ЕС о границах Украины 1991 года
16:23
Чтобы не попали в РФ или Белоруссию: Литва на год запретила транзит товаров двойного назначения
16:18
Эксклюзив
Оккупанты пытаются использовать путь через Армянск, но он слишком близок к позициям ВСУ, - Гуменюк
16:14
На ВДНХ в Киеве уничтожили уникальное мозаичное панно. В МКИП и ДСНС отреагировали
16:10
Комитет Национальной премии "Кіноколо" объявил набор кинокритиков
16:07
Россияне активизировали обстрелы у Кинбурнской косы, чтобы Николаевщина не вошла в "зерновое соглашение", – Гуменюк
16:05
OPINION
Чего боится Орбан?
15:42
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ
15:42
Обновлено
NYT: Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж в России. В Кремле отреагировали
15:41
Парламент разрешил военным использовать автомобили с правосторонним рулем
15:36
Зеленский поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса в Украине
15:30
Украинская "Мавка" стартует в кинопрокате Сербии и Черногории
15:25
Инфографика
АЗС
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизтопливо
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV