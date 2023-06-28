Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Торговцев задержали вместе с их прибылью, полученной после реализации оружия. Оперативники уголовного розыска Киевской области задокументировали факты продажи автомата "АК-74" и гранатомета РПГ иностранного производства.

Как выяснили стражи порядка, 24-летний житель Киева наладил подпольную схему сбыта автоматического оружия и взрывоопасных предметов.

Во время четырех санкционированных обысков полицейские изъяли автомат, пистолеты, 2 кумулятивные реактивные гранаты, более 2000 патронов, магазины к автоматам.

Фото: npu.gov.ua

Кроме оружия, также во время обысков обнаружили наличные деньги и валюту от продажи оружия и наркотические средства. В одном из жилищ фигурантов нашли 9 килограммов каннабиса.

Фото: npu.gov.ua

Также у участников схемы обнаружили мобильные телефоны, слоты к сим-картам, банковские карты, ноутбук и другие вещи, которые они использовали для сбыта оружия и наркотиков. В частности, свои действия маскировали, меняя номера телефонов и адреса проживания.

Фото: npu.gov.ua

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 24-летнему мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.