Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы признана виновной и приговорена к 5 годам лишения свободы жительница Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники", - пишет пресс-служба

Прокуроры доказали, что женщина, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поиске военного снаряжения для украинских воинов и предлагала свой товар.

Отправить необходимое снаряжение злоумышленница обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карту. После получения денег заказчикам она ничего не отправила, ведь на самом деле не было никакого товара.

Таким образом, осужденная получила более 50 тысяч гривен за "продажу двух приборов ночного видения и восемь радиостанций". Деньги обманутых людей женщина тратила на свои нужды.