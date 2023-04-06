Продавал земли лесничества: В Николаевской области разоблачили депутата облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ
Депутат от запретной партии ОПЗЖ Николаевского облсовета раздавал земли лесничеству своему окружению. Злоумышленника разоблачили правоохранители
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
Правоохранители разоблачили депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Николаевского областного совета и директора государственного лесхоза, незаконно раздававшего земли лесничеству своему окружению.
Следствие установило, что чиновник государственного предприятия "Баштанский лесхоз" в Николаевской области незаконно раздал в аренду более 250 га земли фонда.
В то же время предприниматели вместо возобновления леса на сотнях гектарах засеяли пшеницу для получения доходов.
Сообщается, что государству нанесен ущерб более чем на 6,4 млн гривен.
Чиновнику объявили подозрение в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.
"Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству подготовлено ходатайство об аресте имущества подозреваемого", - объясняют правоохранители.
Депутат от запрещенной партии ОПЗЖ грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
- Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) для бывшего народного депутата-беглеца от запрещенной ОПЗЖ Рената Кузьмина без права на внесение залога.
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