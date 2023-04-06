Об этом информирует Государственное бюро расследований .

Правоохранители разоблачили депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Николаевского областного совета и директора государственного лесхоза, незаконно раздававшего земли лесничеству своему окружению.

Следствие установило, что чиновник государственного предприятия "Баштанский лесхоз" в Николаевской области незаконно раздал в аренду более 250 га земли фонда.

В то же время предприниматели вместо возобновления леса на сотнях гектарах засеяли пшеницу для получения доходов.

Сообщается, что государству нанесен ущерб более чем на 6,4 млн гривен.

Чиновнику объявили подозрение в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

"Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству подготовлено ходатайство об аресте имущества подозреваемого", - объясняют правоохранители.

Депутат от запрещенной партии ОПЗЖ грозит наказание до 10 лет лишения свободы.