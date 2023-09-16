Продавал услуги 6 женщин и несовершеннолетней: в Житомирской области схватили сутенера

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

По данным следствия, среди "подопечных" 34-летнего житомирянина были семь жительниц Житомира и области в возрасте от 17 до 52 лет.

"Предварительно установлено, что житомирянин осуществлял подбор женщин и поиск клиентов. Он лично организовывал их встречи. В частности, работая в службах такси, развозил девушек в гостиничные и банные комплексы для предоставления сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Также он занимался получением денег и их распределением" , – говорится в сообщении.

Мужчину задержали после организованной им встречи женщин с "клиентом", сразу после того, как он отвез их в гостиничный комплекс. На месте происшествия правоохранители изъяли деньги, банковские карты, средства связи и документацию заведения отдыха. Также прошли обыски по местам жительства женщин и подозреваемого.

Житомирянину объявили подозрение по ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Мужчине избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.