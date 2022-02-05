Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Продавал по 1 тыс. евро. В Киевской области мошенник наладил производство поддельных виз в ЕС

Продавал по 1 тыс. евро. В Киевской области мошенник наладил производство поддельных виз в ЕС

5 февраля, 2022 суббота
19:50
Криминал

34-летний иностранец, находящийся на территории Украины нелегально, с помощью специально оборудованной аппаратуры оформлял "визы" стран Европейского Союза

Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме 300 евро, а через две недели получали визу и отдавали остальную сумму. Сами же "визы" производились на территории Российской Федерации, рассказывают в Национальной полиции Украины.

"По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли денежные средства, поддельные документы и другие вещдоки, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности", - говорится в обнародованном сегодня, 5 февраля 2022 года, сообщении.


Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос сообщения подозрения фигуранту и избрания меры пресечения.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
визы
Евросоюз
Национальная полиция
Нацполиция
подделка документов
Читайте также:
санкції проти рф
3 февраля, 2022 четверг
Разведка США разоблачила план России о возможном вторжении в Украину, - The New York Times
Віталій Безгін
3 февраля, 2022 четверг
"Мы все понесем ответственность, больше всего - Зеленский": нардеп-"слуга" Безгин заявил, что фракция в Раде будет самоочищаться
Збитий безпілотник
4 февраля, 2022 пятница
Сбитый военными Беларуси "украинский беспилотник" оказался российским, - The Insider
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.96
    Покупка 27.96
    Продажа 28.27
  • EUR
    Покупка 31.9
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 февраля
22:01
Олимпиада-2022: за кого украинцам болеть 6 февраля
21:18
Израиль заблокировал поставки Украине оружия собственного производства, - "Зеркало недели"
21:11
Эксклюзив
ТУ-22M3
"Поездка на Полесье": готова ли Украина к атаке России из Беларуси
21:00
Во время тушения пожара в Кривом Роге спасли мужчину
20:47
"Пока они развернутся, мы будем уже стоять у Ла-Манша", - Лукашенко о НАТО
20:26
Инженеры из Днепра займутся электрофикацией Луны
20:04
Россия планирует ядерные учения, чтобы предупредить Запад относительно Украины, - Financial Times
19:31
Инфографика
Олимпиада-2022: расписание второго дня зимних Игр в Пекине
19:25
За две недели США передали Украине уже более 650 тонн оборонных боеприпасов. Сегодня поступили 85
18:43
Укрзализныця с 10 февраля отменяет запрет на транзит в Польшу
18:20
Россияне бомбили с беспилотников школу и жилые дома в Павлополе, что около Мариуполя. Фотофакты
18:00
Логотип компании Apple
Apple блокирует IT-разработчиков из Беларуси, - СМИ
17:46
Эксклюзив
Путин будет искать слабину, чтобы создать новый Донбасс. Украина не должна дать повода, - Юнус
17:17
Раненный в ТЦ "Мир". Полтава
В Полтаве 63-летний мужчина бросился с ножом на посетителей торгового центра. Один из них погиб
16:50
Airbus А400M
В Борисполь прибыли военные транспортники из Британии и США. Германия пропустила
16:17
Одесситов обучают обращению с оружием, взрывчаткой и первой медицинской помощи
16:11
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в первый день Игр в Пекине
16:01
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после первого дня Игр в Пекине
15:31
"Харьков - это Украина!" Тысячи харьковчан вышли на Марш единства
15:10
"Квартал 95" просит немцев не называть их "российским шоу"
14:46
Президент Турции Эрдоган после визита в Украину заразился "Омикроном"
14:28
Олимпиада-2022: В Пекине произошел конфликт между пропагандистом из РФ и журналистом из Украины. ВИДЕО
14:01
Квартал 95
В Германии продают билеты на "Квартал 95" – как на российское шоу
13:46
Объявлены имена всех членов жюри Национального отбора Евровидения-2022
13:25
Энтони Блинкен
Союзники и партнеры едины: Блинкен опубликовал ролик в поддержку Украины
13:10
Зеленский
"The Economist": западные дипломаты разочарованы Зеленским
12:39
В Немецком правительстве уже боятся, что "Северный поток-2" усилит зависимость ФРГ от российского газа
12:11
Олимпиада-2022: Сборная Украины провалила смешанную эстафету в биатлоне
12:01
ООС
Российские оккупанты ранили на Донбассе украинского военного
11:46
В Перу разбился самолет с иностранными туристами
11:12
Блинкен Лавров
Блинкен обсудил с Кулебой результаты своих переговоров с Лавровым
10:40
Порошенко
Петр Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против Северного потока-2
10:29
Олимпиада-2022: Определилась первая обладательница золота Игр в Пекине
10:19
САП
В посольстве США призвали членов комиссии по избранию руководителя САП наконец-то выполнить свою работу
09:51
Олимпиада-2022: Украинец вышел в финал в прыжках на лыжах с трамплина
09:23
путин шойгу автомат
Россия планирует поставить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству с РФ и Беларусью, - Bild
09:01
Йенс Столтенберг
Столтенберг ответил на общие требования России и Китая о нерасширении НАТО
08:46
Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами
08:22
коронавирус
В Украине за сутки зафиксировано 42 533 новых случаев COVID-19
08:01
Сборная Украины узнала соперника в матче за бронзу Евро-2022 по футзалу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV