Продавал по 1 тыс. евро. В Киевской области мошенник наладил производство поддельных виз в ЕС

Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме 300 евро, а через две недели получали визу и отдавали остальную сумму. Сами же "визы" производились на территории Российской Федерации, рассказывают в Национальной полиции Украины.

"По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли денежные средства, поддельные документы и другие вещдоки, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности", - говорится в обнародованном сегодня, 5 февраля 2022 года, сообщении.



Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.



Решается вопрос сообщения подозрения фигуранту и избрания меры пресечения.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb