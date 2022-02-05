Продавал по 1 тыс. евро. В Киевской области мошенник наладил производство поддельных виз в ЕС
34-летний иностранец, находящийся на территории Украины нелегально, с помощью специально оборудованной аппаратуры оформлял "визы" стран Европейского Союза
Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме 300 евро, а через две недели получали визу и отдавали остальную сумму. Сами же "визы" производились на территории Российской Федерации, рассказывают в Национальной полиции Украины.
"По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли денежные средства, поддельные документы и другие вещдоки, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности", - говорится в обнародованном сегодня, 5 февраля 2022 года, сообщении.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос сообщения подозрения фигуранту и избрания меры пресечения.
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