Продавал оружие времен Второй мировой войны: в Кировоградской области СБУ разоблачила черного археолога
СБУ разоблачила черного археолога на Кировоградщине, который раскапывал оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны и незаконно продавал их криминалитету
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, черной археологией занимался житель Александрии. По основному месту работы он - топменеджеров одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время - черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны.
"Используя личные связи в криминальном мире, человек организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу", - говорится в сообщении.
В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты:
- 6 гранат Ф-1;
- ружье и обрез ружья "Мосина";
- пистолет "Наган";
- 90 патронов калибра 7,62мм;
- 1 кг пороха.
Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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