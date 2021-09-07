Продавал оружие времен Второй мировой войны: в Кировоградской области СБУ разоблачила черного археолога

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным правоохранителей, черной археологией занимался житель Александрии. По основному месту работы он - топменеджеров одной из автозаправочных станций. А в нерабочее время - черный археолог на участках боевых действий Второй мировой войны.

"Используя личные связи в криминальном мире, человек организовал незаконный бизнес по продаже раритетного оружия и боеприпасов. Даже делал попытки продать приобретенную коллекцию за границу", - говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по месту его проживания, изъяты:

6 гранат Ф-1;

ружье и обрез ружья "Мосина";

пистолет "Наган";

90 патронов калибра 7,62мм;

1 кг пороха.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Сейчас планируется сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.