Продавал "непригодность" за 10 тыс. долларов: в Киеве задержали начальника Голосеевского военкомата
В субботу, 5 августа, в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Отмечается, что задержанный был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста.
Как сообщает пресс-служба ДБР, задержанные начальники оформляли военнообязанным мужчинам поддельные документы о непригодности к службе. За это они просили по $10 тысяч с каждого.
Задержанному сообщили о подозрении по статье в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
По последним открытым данным , военным комиссаром Голосеевского районного в Киеве военного комиссариата является подполковник Александр Гусарин. Его назначили на должность 24 апреля 2020 года.
- 3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.
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