Продавал недвижимость и не уплатил 118 млн грн налогов: в суд передали дело по нардепу
Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в отношении одного из народных депутатов от депутатской группы "За будущее"
Об этом сообщила пресс-служба ДБР .
По данным следствия, в течение 2012-2019 он продавал недвижимость в жилых домах на Петропавловской и Софийской Борщаговках в Киевской области. При этом депутат не был зарегистрирован как ФОП или юридическое лицо. Доходы от реализации фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательства.
"Это позволило снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%. Из-за этого в госбюджет не было уплачено более 118 млн гривен налогов. Кроме того, арестовано более 500 квартир, которые народный избранник еще не успел продать", - говорится в сообщении.
Депутат обвиняется в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
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