Продавал недвижимость и не уплатил 118 млн грн налогов: в суд передали дело по нардепу

Об этом сообщила пресс-служба ДБР .



По данным следствия, в течение 2012-2019 он продавал недвижимость в жилых домах на Петропавловской и Софийской Борщаговках в Киевской области. При этом депутат не был зарегистрирован как ФОП или юридическое лицо. Доходы от реализации фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательства.

"Это позволило снизить ставку налога с сделок с 18 до 5%. Из-за этого в госбюджет не было уплачено более 118 млн гривен налогов. Кроме того, арестовано более 500 квартир, которые народный избранник еще не успел продать", - говорится в сообщении.

Депутат обвиняется в преднамеренном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).