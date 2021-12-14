Продавал наркотики в помещениях суда и СИЗО: ДБР задержали полицейского в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



По данным бюро, полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд. Он передавал наркотические вещества задержанным в помещении суда и в СИЗО.



После этого он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в следственный изолятор. Деньги за такие услуги полицейский получал непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных.



ДБР задержал полицейского 13 декабря 2021 года во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО. Нарге решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



Полицейскому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 10 декабря 2021 года в колонии Полтавской области разоблачили схему по поставке и продаже наркотиков для заключенных.