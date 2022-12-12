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Продавал награбленное: на Николаевщине задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам зарабатывать

12 декабря, 2022 понедельник
10:47
Криминал

СБУ задержала на Николаевщине коллаборанта, продававшего украденное оккупантами имущество украинцев у себя в магазине, за это решисты разрешали мужчине передвигаться по городу

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Николаевской области", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что во время временной оккупации Снигуровки злоумышленник помогал врагу. На своей торговой точке тот продавал автозапчасти и средства для обслуживания автомобилей, украденых рашистами из городских магазинов.

Большую часть денег коллаборант передавал российским захватчикам. За это житель Харьковщины беспрепятственно передвигался по городу.

После деоккупации Снигуровки злоумышленник пытался избежать правосудия, его задержала СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили похищенные товары.

Фигуранту сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность.

  • Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу
  • 9 декабря также сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
  • Служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.

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СБУ
Херсонщина
коллаборанти
деоккупация Украины
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