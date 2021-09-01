Продавал метамфетамин военным: на Закарпатье задержали старшину военной части
На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество
Об этом передает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, старшина получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также из-за "закладки" от других поставщиков.
После этого он распространял наркотики среди военнослужащих.
Поэтому работники ГБР задокументировали, как военный продал 52 грамма метамфетамина за 75 тыс. грн.
"Уже 30 августа 2021 старшину задержали" на горячем "- во время сбыта около 300 грамм метамфетамина за 405 тыс. Грн. На следующий день ему сообщили о подозрении", - говорится в сообщении.
Кроме того, он присвоил и продал имущество воинской части:
• прибор ночного видения за $ 1,7 тыс;
• 20 штык-ножей с серийными номерами за 10 тыс. грн.
Уголовное производство начато по факту незаконного приобретения и сбыта наркотических веществ, а также похищения военного имущества (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
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