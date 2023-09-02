Продавал гуманитарную помощь для Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
В субботу, 2 сентября, следователи Национальной полиции разоблачили псевдоволонтера, торговавшего гуманитарной помощью, предназначенной для жителей Ирпеня
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Отмечается, что фигурант продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости, которые присылали в 2022 году из-за границы.
Помощь была предназначена жителям Ирпеня, пострадавшим во время оккупации города российскими войсками.
Фото: МВД
Полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь. Среди изъятого – антисептические средства, турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание.
Фото: МВД
Проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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