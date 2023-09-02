Продавал гуманитарную помощь для Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Отмечается, что фигурант продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости, которые присылали в 2022 году из-за границы.

Помощь была предназначена жителям Ирпеня, пострадавшим во время оккупации города российскими войсками.

Фото: МВД

Полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь. Среди изъятого – антисептические средства, турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание.

Фото: МВД

Проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье о незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.