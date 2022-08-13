English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Продавал амуницию и авто: в Хмельницком полицейские задержали мужчину, который наживался на помощи для военных

Продавал амуницию и авто: в Хмельницком полицейские задержали мужчину, который наживался на помощи для военных

13 августа, 2022 суббота
19:33
война с Россией

В Хмельницкой области мужчина под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевой растаможкой, но вместо отправки на фронт – продавал

Об этом сообщили в facebook Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Работники полиции продолжают системные меры по разоблачению преступных схем реализации военной амуниции и гуманитарной помощи и их организаторов, которые пытаются наживаться на войне. По результатам их проведения оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области и следователи следственного управления областной полиции разоблачили местного жителя, который занимается международными грузовыми перевозками", - говорится в сообщении.

12 августа оперативники и следователи задержали организатора при продаже двух автомобилей за 3 600 долларов США. Кроме этого, он получил задаток для приобретения партии авто на 280 тыс. грн.

В настоящее время известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на 12 000 долларов США.

В целях выявления незаконно приобретенной гуманитарной помощи правоохранители провели пять обысков.

"Изъяли три автомобиля, комплектующие к транспортным средствам, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские подсумки, бытовую химию и средства гигиены", - говорится в сообщении.

Уголовное производство под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры расследуется по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья 201-2 Уголовного кодекса Украины).

  • На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку, изъято снаряжение на сумму более 28 млн грн.
  • 22 июля правоохранители ликвидировали схему хищения защитного снаряжения Нацгвардии более чем на 8 млн грн: организаторы сделки пытались нелегально продать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемы и другую военную амуницию, которую ввезли как гуманитарную помощь.
  • Позже, 1 августа, правоохранители разоблачили добровольца Теробороны, продававшего военную гуманитарку.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
полиция
Читайте также:
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
11 августа, 2022 четверг
В битву за сам Николаев враг пойдет в последний момент, потому что для него более привлекательно взять полностью регион, - полковник СБУ Костенко
путін путлер
12 августа, 2022 пятница
Путин собрал Совбез по "безопасности на военном направлении", докладывал Шойгу
Автор
11 августа, 2022 четверг
Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.88
    Покупка 38.88
    Продажа 39.78
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
13 августа
20:20
Эксклюзив
Сценарий вхождения белорусских вооруженных сил в Украину возможен только вместе с российскими войсками, - белорусский оппозиционер Латушко
20:13
В Новой Каховке зафиксирован прилет по позициям армии РФ, - Хлань
20:02
20 процентов российской армии в Украине уже разгромлены, - Залужный
19:36
Эксклюзив
Освобождение Херсона приведет к слому путинской системы, поэтому Путин борется за свою подлую жизнь, - Пионтковский
19:16
Обновлено
В Мариуполе взорвался пункт приема металла, - советник городского головы
19:06
ВСУ отбили атаки оккупантов и нанесли потери на Харьковщине и Херсонщине
18:59
В районе Авдеевки продолжаются жестокие бои, - Генштаб ВСУ
18:45
Кремль начал скрытую "промышленную мобилизацию"
18:31
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
Война должна закончиться освобождением Крыма, - Подоляк
18:06
На войне погиб бывший сельский голова с Черкасчины
17:52
В результате обрушения сцены на испанском музыкальном фестивале один человек погиб, еще 17 травмированы
В результате обрушения сцены на испанском музыкальном фестивале один человек погиб, еще 17 травмированы
17:49
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
"Это не наша война и нас там нет": Хезболла ответила о рекрутировании россиянами ливанских воинов
17:32
Запорожская АЭС
Инженер с Запорожской АЭС объяснил, как там может повториться ядерная катастрофа в Фукусиме
17:30
Эксклюзив
Чтобы завершить войну к зиме - достаточно освободить Херсон, - Пионтковский
17:17
Командиры армии РФ бегут из Херсона и правобережья Херсонщины, - Ким
16:53
Первые четыре гаубицы Zuzana уже доставили украинским военным
16:43
Самый популярный туристический объект Литвы не будет принимать туристов из РФ
16:30
Канада
Украинцы дважды в месяц могут бесплатно полететь в Канаду
16:28
В Ирпене открыли модульный городок для 352 жителей, потерявших кров над головой
16:15
Талибан разогнал протест женщин в Кабуле
16:06
Оккупанты превратили Мариуполь в город стихийных свалок, - горсовет
15:50
Эксклюзив
В Донецкой области противник стервенеет и из последних сил пытается прорваться, но все вражеские атаки отражаются, - боец "Легиона Свободы" Назаренко
15:48
Синоптик Наталья Диденко предупредила о жаре, дождях и грозах в Украине 14 августа
15:45
Словакия отправит в Украину истребители МиГ-29 в сентябре
15:45
Подоляк
Российский паспорт является билетом в один конец, во вселенную Орвелла, – Подоляк о паспортизации оккупированных территорий
15:44
Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск
15:42
Виктор Ляшко
Россия блокирует доступ к лекарствам на оккупированных территориях, - Ляшко
15:41
Эксклюзив
Роман Костенко
Враг несет потери на направлениях, где пытался улучшить свое положение, - полковник СБУ Костенко
15:19
В небе над Одесиной ВСУ сбили российский дрон
15:15
ГБР разоблачило чиновников из Запорожья, "зарабатывавших" по 2 млн грн в день на схеме с линией разграничения
15:10
В Александрии демонтировали бюст Максима Горького
В Александрии демонтировали бюст Максима Горького
15:03
ВСУ показали, как уничтожили российский дрон, корректировавший артиллерию оккупантов
14:59
Имущество экс-регионала на 600 млн грн передали государству. СМИ говорят, что это Святаш
14:49
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба дал совет россиянам, огорченным возможным запретом путешествовать в ЕС
14:46
Литва выделила более €1 млн для изучения литовского языка украинскими беженцами
14:35
Эксклюзив
Ядерный шантаж – последний российский козырь, - Пионтковский
14:31
В Шотландии используют еще один круизный лайнер для размещения украинских беженцев
В Шотландии используют еще один круизный лайнер для размещения украинских беженцев
14:30
Эксклюзив
Великобритания солдаты
Великобритания не будет посылать свои войска в Украину, - британский парламентарий Брайант
14:28
Ирина Геращенко
"Всему есть предел. Мы не позволим никому оскорблять и презирать наших воинов и волонтерское сообщество", - Ирина Геращенко
14:15
Обновлено
В Харькове ночью раздались взрывы, поврежден колледж
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV