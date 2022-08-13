Об этом сообщили в facebook Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Работники полиции продолжают системные меры по разоблачению преступных схем реализации военной амуниции и гуманитарной помощи и их организаторов, которые пытаются наживаться на войне. По результатам их проведения оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области и следователи следственного управления областной полиции разоблачили местного жителя, который занимается международными грузовыми перевозками", - говорится в сообщении.

12 августа оперативники и следователи задержали организатора при продаже двух автомобилей за 3 600 долларов США. Кроме этого, он получил задаток для приобретения партии авто на 280 тыс. грн.

В настоящее время известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на 12 000 долларов США.

В целях выявления незаконно приобретенной гуманитарной помощи правоохранители провели пять обысков.

"Изъяли три автомобиля, комплектующие к транспортным средствам, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские подсумки, бытовую химию и средства гигиены", - говорится в сообщении.

Уголовное производство под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры расследуется по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья 201-2 Уголовного кодекса Украины).

На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку, изъято снаряжение на сумму более 28 млн грн.

22 июля правоохранители ликвидировали схему хищения защитного снаряжения Нацгвардии более чем на 8 млн грн: организаторы сделки пытались нелегально продать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемы и другую военную амуницию, которую ввезли как гуманитарную помощь.

Позже, 1 августа, правоохранители разоблачили добровольца Теробороны, продававшего военную гуманитарку.

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