Продавал амуницию и авто: в Хмельницком полицейские задержали мужчину, который наживался на помощи для военных
В Хмельницкой области мужчина под видом гуманитарной помощи для нужд армии завозил военную амуницию, другие вещи первой необходимости и транспортные средства с нулевой растаможкой, но вместо отправки на фронт – продавал
Об этом сообщили в facebook Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Работники полиции продолжают системные меры по разоблачению преступных схем реализации военной амуниции и гуманитарной помощи и их организаторов, которые пытаются наживаться на войне. По результатам их проведения оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области и следователи следственного управления областной полиции разоблачили местного жителя, который занимается международными грузовыми перевозками", - говорится в сообщении.
12 августа оперативники и следователи задержали организатора при продаже двух автомобилей за 3 600 долларов США. Кроме этого, он получил задаток для приобретения партии авто на 280 тыс. грн.
В настоящее время известно о завозе под видом гумпомощи и продаже шести автомобилей на 12 000 долларов США.
В целях выявления незаконно приобретенной гуманитарной помощи правоохранители провели пять обысков.
"Изъяли три автомобиля, комплектующие к транспортным средствам, шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, медицинские подсумки, бытовую химию и средства гигиены", - говорится в сообщении.
Уголовное производство под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры расследуется по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (статья 201-2 Уголовного кодекса Украины).
- На Волыни Служба безопасности Украины разоблачила благотворительный фонд, продававший военную гуманитарку, изъято снаряжение на сумму более 28 млн грн.
- 22 июля правоохранители ликвидировали схему хищения защитного снаряжения Нацгвардии более чем на 8 млн грн: организаторы сделки пытались нелегально продать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемы и другую военную амуницию, которую ввезли как гуманитарную помощь.
- Позже, 1 августа, правоохранители разоблачили добровольца Теробороны, продававшего военную гуманитарку.
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