Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

"Спецслужбами разоблачен агент РФ, который пытался совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ на юге, в частности, на Херсонщине. Рашистский агент, получивший задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта, был склонен к сотрудничеству за 30 тыс. грн", - говорится в сообщении. сообщении.

Предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийства.

"Тщательно проверяйте информацию, относитесь с пониманием к ограничениям в рамках военного положения, соблюдайте установленный порядок и доверяйте силам обороны. О подозрительных контактах, предметах, людях безотлагательно информируйте компетентные органы", - подчеркнули в ОК "Юг".

Отметим, что по итогам 9 сентября на Юге ВСУ уничтожили понтонную переправу врага, склад боеприпасов, 75 рашистов и около 20 единиц техники.

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