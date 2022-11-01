Об этом сообщили в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"1 ноября 2022 года прокурором САП по материалам расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении бывших должностных лиц "Укртелефильма" и Госкомтелерадио, а также двух представителей коммерческих структур, обвиняемых в задании государственному предприятию "УСТФ "Укртелефильм7" млн гривен убытков", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в рамках досудебного расследования было установлено, что в 2017-2018 годах действующий и бывший руководители "УСТФ "Укртелефильм" в сговоре с бывшим руководителем отдела по правовым вопросам госпредприятия, частными лицами и заместителем председателя Госкомтелерадио на основании поддельных документов управление имуществом – Госкомтелерадио продали частному юридическому лицу принадлежащие государственному предприятию имущественные права более чем на 60 объектов недвижимости в столице.

Часть недвижимости подельникам удалось зарегистрировать за подконтрольным юридическим лицом и в дальнейшем для легализации преступно приобретенного имущества удалось перерегистрировать на подконтрольных физических и юридических лиц. Конечной целью преступления была продажа недвижимости по рыночным ценам.

В результате этих действий "Укртелефильму" нанесено почти 67,73 млн гривен ущерба.

"Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364; ч. 3, ч. 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

28 октября бывшему председателю Госпогранслужбы и еще двум подельникам сообщили о подозрениях в злоупотреблении властью и завладении более 10,68 млн грн.

1 ноября стало известно, что экс-чиновник Минобороны подозревают в растрате более 18 млн грн, выделенных на жилье для военных.

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