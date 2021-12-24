Продала 270 литров плазмы под видом непригодной: экс-руководителю Запорожского облцентра службы крови объявили о подозрении
Днепровская окружная прокуратура Запорожья сообщила о подозрении экс-директору предприятия "Запорожский областной центр службы крови" по факту продажи 270 литров плазмы под видом непригодной
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
По данным следствия, в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия в сфере здравоохранения перевела более 270 литров плазмы крови из разряда лечебной в разряд непригодной для лечения.
Затем экс-директор реализовала компоненты якобы непригодной крови по заниженной стоимости коммерческой структуре, чем нанесла ущерб более чем на 700 тыс грн.
В прокуратуре отметили, что этого биоматериала хватило бы оказать медицинскую помощь почти 350 больным. В среднем потребность плазмы крови на одного пациента – 800 мл.
Экс-директору предприятия сообщили о подозрении по факту растраты имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
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