Продал 18 тыс. тонн дизеля, обворовав государство более чем на 205 млн грн: экс-чиновнику Госрезерва сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением

Об этом информирует в телеграмме Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему временно исполняющему обязанности главы Государственного агентства резерва Украины. Его действия привели к потере государством более 205 млн гривен", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в апреле 2021 года чиновник исполнял обязанности главы Госрезерва Украины. В должности злоумышленник санкционировал продажу на аукционе 18 тыс. тонн дизельного топлива по заниженной стоимости. Таким образом, нанеся государству ущерб более чем на 205 миллионов гривен.

"Чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики по обеспечению проведения надлежащей оценки рыночной стоимости дизтоплива. По результатам аукциона дизтопливо было продано частной фирме вдвое дешевле его рыночной стоимости", - добавляют правоохранители.

В настоящее время злоумышленник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Экс-чиновнику Госрезерва предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Государственное бюро расследований по подозрению во взяточничестве задержало одного из заместителей начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области.

Во Львовской области руководителя одного из райотделов исполнительной службы поймали на взятке.

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. Преступная деятельность заключалась в системном получении незаконного вознаграждения от предпринимателей за согласование разрешительной документации.