Прочь изменников из парламента: появилась петиция о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ

Соответствующую петицию зарегистрировал народный депутат Алексей Гончаренко.



"Сейчас петиция - единственный механизм соблюдения принципов демократии. В Верховной Раде уже несколько месяцев лежит проект постановления, который лишит всех депутатов ОПЗЖ мандата. Не хватает только политической воли у "Слуг народа". Поэтому мы хотим призвать президента дать ответ на вопрос: поддерживает ли он" он ОПЗЖ в Раде или нет?", - подчеркнул Гончаренко.

Нардеп Гончаренко напоминает, что представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения активно пропагандировали "русский мир", неоднократно посещали Москву и встречались с представителями российских властей.

"После наступления россии представители ОПЗЖ либо бежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине. Напротив – среди них – главные коллаборанты и предатели. Среди самых заметных фигур – кум путина Виктор Медведчук, его друг Тарас Козак и Илья Кива", - отмечает депутат. .



Кроме того, как минимум 9 народных избранников от ОПЗЖ не посетили ни одного заседания в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения. Это Олег Волошин, Юрий Солод, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Столар, Федор Христенко, Андрей Деркач, Виктор Медведчук. Последний в Раде уже никогда не появится.