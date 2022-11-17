Прочь изменников из парламента: появилась петиция о лишении мандатов депутатов ОПЗЖ
Президента Владимира Зеленского призвали обратиться в Верховную Раду с требованием избавить мандата всех депутатов от ОПЗЖ в парламенте
Соответствующую петицию зарегистрировал народный депутат Алексей Гончаренко.
"Сейчас петиция - единственный механизм соблюдения принципов демократии. В Верховной Раде уже несколько месяцев лежит проект постановления, который лишит всех депутатов ОПЗЖ мандата. Не хватает только политической воли у "Слуг народа". Поэтому мы хотим призвать президента дать ответ на вопрос: поддерживает ли он" он ОПЗЖ в Раде или нет?", - подчеркнул Гончаренко.
Нардеп Гончаренко напоминает, что представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения активно пропагандировали "русский мир", неоднократно посещали Москву и встречались с представителями российских властей.
"После наступления россии представители ОПЗЖ либо бежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине. Напротив – среди них – главные коллаборанты и предатели. Среди самых заметных фигур – кум путина Виктор Медведчук, его друг Тарас Козак и Илья Кива", - отмечает депутат. .
Кроме того, как минимум 9 народных избранников от ОПЗЖ не посетили ни одного заседания в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения. Это Олег Волошин, Юрий Солод, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Столар, Федор Христенко, Андрей Деркач, Виктор Медведчук. Последний в Раде уже никогда не появится.
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