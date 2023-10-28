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Пробыл в море почти 2 недели: у побережья США спасли пропавшего без вести рыбака

28 октября, 2023 суббота
16:48
Мир

У побережья США канадские спасатели нашли пропавшего без вести рыбака, пробывшего в море 13 дней: другого мужчину, который был с ним, не нашли

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что мужчина и еще один моряк, находившийся на борту судна "Вечер", вышли из гавани Грэй в штате Вашингтон 12 октября вечером. Они должны были вернуться 15 октября. Когда этого не произошло, береговая охрана начала поиски, продолжавшиеся почти 2 недели: спасательные экипажи обыскали более 14 тыс. кв. миль. 25 октября поиски были приостановлены для получения новой информации.

Вскоре после этого канадские спасатели обнаружили мужчину на спасательном плоту примерно в 110 км от западного побережья США. Об этом сообщили в Тихоокеанском северо-западном отделении береговой охраны США.

По словам рыбака, он пробыл на плоту в море 13 дней. Когда у мужчины кончилась еда, он поймал и ел лосося, чтобы выжить. Мужчина находится в стабильном состоянии, его доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Моряка, который был вместе с ним, не нашли. Береговая охрана заявила, что продолжается следствие, однако не сообщила, продолжат ли они поисковые работы.

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Общество
Канада
США
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