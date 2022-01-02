Проблемы Украины с газом намеренно созданы "Газпромом", - аналитик Михаил Гончар

Об этом в комментарии для AgroPolit заявил эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар, передает Еспресо.TV.



"Доминирующий поставщик на европейском рынке - "Газпром". Они импортируют 46,8% газа от общего количества в ЕС и, конечно, они влияют на рынок. Сегодня "Газпром" пользуется аномальным скачком цен на газ (им же созданным), чтобы навязать другим странам долгосрочные контракты.



Долгосрочный контракт от России - это только звучит привлекательно, мол, вы будете получать продукцию по постоянной и низкой цене. Однако Украина уже прошла этот путь в 2009 году, и ничем хорошим для нас это не закончилось. Тогда был подписан десятилетний контракт, который действительно дал возможность в первый год покупать газ по низкой цене, а затем заработала формула, по которой уже в 2014 году цена на газ для Украины стала в 3,5 раза выше. Поэтому долгосрочные контракты от "Газпрома", а сейчас только он их предлагает - это плохой вариант решения проблемы", - пояснил Гончар.



Читайте и смотрите : Предупреждение от Романа Бессмертного: Россия готовит Харьковские соглашения – 2. Эксклюзив "Еспресо"



По его словам, Украина не в состоянии получить прямые поставки природного газа из других стран из-за логистических проблем и отсутствия инфраструктуры.



"Если пробовать покупать у Катара - это сжиженный газ. Объективно мы его принять не можем, у нас нет соответствующей инфраструктуры. А даже если бы она была, то Турция не пропускает метановозы через Босфор. Этот вопрос впервые пытались сдвинуть с места в 2010 году с помощью США, но практических результатов это не дало.



Что касается поставок газа из Северной Африки, то опять-таки алжирский газ к нам не попадет ни в сжиженном виде, ни в трубопроводе. Они работают на другом сегменте рынка (Испания, Франция и другие).



Норвежский газ - это другое дело. Его можно покупать по своповой схеме. В свое время у "Нефтегаза" был контракт с норвежской компанией, и мы какую-то небольшую часть покупали там. Гипотетически можно наладить поставки более больших объемов со следующего года, когда в Польше заработает трубопровод из Дании Baltic Pipe. Его запуск намечен на конец 2022 года, и он должен помочь Польше отказаться от российского газа и перейти на норвежский. Однако следует помнить, что когда запуск состоится, поляки в первую очередь будут удовлетворять собственные потребности", - добавил Михаил Гончар.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb