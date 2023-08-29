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Война с Россией: хроника
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OPINION

Проблемы спецэффектами не решаются

Ростислав Павленко
29 августа, 2023 вторник
10:05
Мнение

Как победить в ставшей позиционной войне врага, преобладающего в ресурсах?

Здравый смысл диктует ответы:

- стать качественно лучше;

- эффективнее использовать имеющиеся ресурсы;

- получить преимущественную поддержку союзников.

Для решения этих задач мы должны быть организованы так, чтобы лучше распорядиться тем, что имеем — и послать союзникам сигнал, что мы естественная часть свободного мира.

Сун Цзы учил, что вопросы ведения войны и достижения победы – это вопросы организации.

То есть построения такой связи между имеющимися элементами, которая обеспечит наилучший результат.

Притом элементами являются и материальные ресурсы, и готовность людей жертвовать собственностью, здоровьем и жизнью для Победы, и способность системы управления реагировать на вызовы и направлять все эти ресурсы, куда нужно.

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Мы видим, что украинские власти вынуждены реагировать на темы, которые получили общественную огласку и обозначаются как важные нашими союзниками.

Поскольку критерии и для общества, и для союзников общие и исходят из необходимости Победы — проблемные темы они определяют практически тождественно.

Коррупция, неэффективность и непрозрачность управления.

Власти пытаются реагировать на эти вызовы, создавая картинку "простых решений", которые должны удовлетворить эмоционально. Но очарование чьим-то показательным изгнанием быстро выветривается — проблемы спецэффектами не решаются.

Вопросы организации надлежащего управления решаются, если решение отвечает трем критериям:

1. Справедливость.

Наказание должно находить виновных, а не назначенных на эту роль властью.

К решению проблем должны привлекаться те, кто способен их решить, а не те, кому хотят уделить выгодный кусок.

А чтобы это не оставалось благим пожеланием, и ответственность, и привлечение к работе должны осуществляться прозрачно.

И подход ко всему и всем должен быть ровным. Верховенство права и "закон один для всех" – об этом.

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2. Эффективность.

Проблема – это несоответствие результата поставленной цели, а не факт, что об этом стало известно. Решение проблемы – это не спецэффект, не заметание под ковер и не переключение внимания.

Это устранение причин, по которым результат не соответствует цели.

Результат – критерий правильности. Не социология поддержки.

3. Взаимопомощь.

Солидарность. Она нужны на всех уровнях — от приоритетов выделения денег на армию и производство до отношения к ветеранам и друг к другу.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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