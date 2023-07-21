Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии Проблемы с ремнями безопасности: Tesla отзывает почти 16 тысяч авто

Проблемы с ремнями безопасности: Tesla отзывает почти 16 тысяч авто

21 июля, 2023 пятница
05:06
Технологии Tesla авто

Tesla отзывает почти 16 тысяч своих автомобилей Model S и Model X 2021-2023 годов выпуска, из-за проблем с ремнями безопасности переднего ряда

Об этом сообщает Associated Press.

Компания Tesla в своем отчете заявила, что в автомобилях ремень безопасности первого ряда был отсоединен от крепления предыдущего натяжителя для выполнения ремонта и, возможно, не был должным образом подсоединен назад. Это может увеличить риск получения травмы.

В марте органы регулирования безопасности на дорогах США приступили к расследованию возможных проблем с ремнями безопасности в Tesla. Компания выявила 12 гарантийных претензий, связанных с этой проблемой, но им не известно ни о каких-либо авариях, травмах или смертях, которые могли бы быть связаны с ремнями безопасности.

Tesla сказала, что проведет бесплатные проверки и при необходимости подключит оба пояса безопасности первых сидений к преднатяжителям. В случае обнаружения неисправности в авто, ремонт будет выполнен бесплатно.

Последние новости о компании

В середине апреля компания Tesla в очередной раз снизила цены на электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную учетную кампанию.

В начале марта Tesla уже в пятый раз в этом году снизила в США цены на свои самые дорогие электрические автомобили: Model S и Model X.

18 мая Teslaпредложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.

21 июня исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил , что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается в ближайшее время.

6 июля на китайском правительственном мероприятии Маск выразил свое видение роботизированного будущего, но призвал к большему контролю ИИ.

7 июля стало известно о том, что компания Tesla Inc. начала увольнять некоторых работников на производстве аккумуляторов для электромобилей на заводе в Китае, в то время как ценовая война между производителями ослабевает.

Также 7 июля сообщалось, что Tesla заявила , что будет давать в Китае новым покупателям своих пользующихся наибольшим спросом электромобилей скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от уже действующего владельца электрокара компании.

Экономика
Илон Маск
Читайте также:
Станіслав Черчесов
19 июля, 2023 среда
"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ
путін пригожин
20 июля, 2023 четверг
Шеф MI-6 заявил, что Путин заключил соглашение с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру"
Карін Жан-П'єр
20 июля, 2023 четверг
У Байдена заявили, что новая оборонная помощь от США поможет защитить украинские порты
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.63
    Покупка 36.63
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.93
    Продажа 41.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
05:34
МАГАТЭ проводит ротацию экспертов на всех АЭС в Украине
04:38
В Пентагоне рассказали, как боролись с похищением западного оружия в Украине
04:10
Telegram
У Telegram появились сториз, но пока только для Premium-подписчиков
04:00
Эксклюзив
Угроза теракта РФ на ЗАЭС отсутствует, но полную безопасность может гарантировать только возвращение станции под контроль Украины, - Юсов
03:42
Связанные с Пекином хакеры взломали почту посла США в Китае, - WSJ
03:14
На Таврическом направлении уничтожены 5 складов боеприпасов врага и 15 единиц техники
02:46
Определился соперник полтавской "Ворсклы" в квалификации Лиги конференций
02:18
F-16
F-16 поступят в Украину, вероятно, ближе к концу года, - Белый дом
01:50
Евгений Пригожин и его наемники
Они должны были погибнуть на войне: после бунта Пригожина домой возвращаются 20 тыс. бывших заключенных, - правозащитница
01:22
Голодомор
Достройка Музея Голодомора: Ткаченко считает уместным выделение 500 млн грн во время войны
00:54
Во Франции сформировано новое правительство Элизабет Борн
00:28
Александр Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об увольнении
00:02
"Несмотря на сверхсложные минные поля и противотанковые заграждения, ВСУ методически уничтожают врага": Залужный рассказал Милли о ситуации на поле боя
2023, четверг
20 июля
23:33
"Надлежащим образом и эффективно": Белый дом подтвердил, что Украина начала использовать кассетные боеприпасы
23:05
Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с принадлежащим российским олигархам Сенс Банком
22:35
Зеленский поручил Шмыгалю найти замену министру культуры Ткаченко
22:11
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек, - глава МВД Клименко
22:00
Аналитика
Более 52 тыс. человек в розыске: кто, где и за что прячутся. Исследование Youcontrol
21:35
Пекин отреагировал на повреждение консульства КНР во время российских обстрелов Одессы
20:47
Эксклюзив
Верховная Рада
Комитет Рады исключил из законопроекта об английском языке все нормы, связанные с кино, - нардеп Вятрович
20:45
ЕС планирует выделить 20 млрд евро на оборонные нужды Украины
20:41
Выход РФ из "зернового соглашения", обстрелы портов и незаконная блокировка судоходства: Зеленский провел разговор с премьер-министром Эфиопии
20:17
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Если РФ атакует суда в Черном море, то ответ Украины будет мгновенным. Колонка Сергея Згурца
20:01
OPINION
Кислородная недостаточность
19:55
Россияне ударили по Петровке на Харьковщине: ранены двое мужчин
19:51
Обновлено
В Багдаде захватили посольство Швеции из-за инцидента с сожжением Корана: посла выслали из страны
19:51
Всемирный банк предоставит Украине ссуду на $1,5 млрд под гарантии Японии
19:26
Новый посол Германии Мартин Егер начал работу в Украине
19:25
Обновлено
Ночью Россия обстреляла Сумщину, Черниговщину, Одесчину и Николаевщину: есть разрушения админздания и жилого дома, погибшие и раненые
19:09
Интервью
Представитель ГУР Юсов: об условном Путине, угрозе из Беларуси (сейчас ее нет) и 47 обменах пленными. Первая часть
19:00
Враг пытался восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении, но безрезультатно, — Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 512 дня войны: взрывы на военном полигоне в Крыму и успехи в контрнаступлении ВСУ
18:53
ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку агрессии РФ против Украины и режима Асада в Сирии
18:24
Эксклюзив
Терроризм и войны в Африке, миграция в Европу: военный эксперт Коваленко спрогнозировал последствия недееспособности "зернового соглашения"
18:21
Канада
ЧВК Вагнера, ядерный сектор и минкульт: Канада ввела новый пакет санкций против РФ
18:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Дроны или сериалы? Как мы дошли до того, что Буданов просит деньги у людей на дроны
18:01
Украинский персонал ЗАЭС отказывается запускать четвертый энергоблок
17:57
Ругались и нападали на людей: в Черногории работники бара избили пьяных россиян, - СМИ
17:30
Британия сняла санкции с российского олигарха Тинькова
17:15
Инвестиции на $3 млрд и 75 маршрутов: лоукостер Ryanair рассказал о планах возобновления работы в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV