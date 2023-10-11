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Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты

11 октября, 2023 среда
12:26
Война с Россией S7 Airlines

Из-за проблем с ремонтом американских двигателей P&W, установленных в самолетах Airbus A320/A321neo, российская авиакомпания S7 Airlines уменьшает осенне-зимнее расписание на 10-15% по сравнению с прошлым годом

Об этом информирует российское пропагандистское агентство Коммерсантъ .

Российская авиакомпания S7 вынуждена уменьшить количество полетов из-за проблем с двигателями американской компании Pratt & Whitney, используемых в самолетах Airbus A320neo и A321neo. Эти двигатели нуждаются в ремонте, но не имеют сервисных центров ни в России, ни в Иране, где S7 летит чаще всего.

Сейчас компания не эксплуатирует около 20% своего флота – из 103 самолетов не летит 21.

S7 Airlines снизит грузоподъемность своего осенне-зимнего расписания на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Сообщается, что это связано с плановым техническим обслуживанием самолетов. В минтрансе и отрасли главной причиной являются сложности с ремонтом американских двигателей P&W, которые используются в самолетах Airbus A320, A320/A321neo.

Эти двигатели не обслуживаются ни в РФ, ни в Иране, где S7 часто улетает. Компания планирует избавиться от этих самолетов.

Кроме того, российская авиакомпания собиралась продать часть своего флота за границу, но не получила разрешения от минтранса РФ.

Что предшествовало

Против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.

В конце июля 2022 года Иран заключил с РФ соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

В апреле 2023 года стало известно, что Аэрофлот уже отправил в Иран свой первый Airbus A330, также в Иран полетел двигатель из самолета Superjet 100, ранее обслуживавшийся во Франции. В июне стало известно, что в РФ из-за санкций и ограничений дотаций внутренние авиаперелеты подорожали почти на треть.

В начале мая иранская авиакомпания показала , как обслуживает подсанкционный российский самолет.

В конце августа США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ. Министерство торговли включило в список санкций самолеты российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками.

Осенью Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Первый отправленный на ремонт в Иран самолет Аэрофлота планируют вернуть в Россию не раньше весны следующего года, что значительно дольше анонсированного срока.

Новости
Россия
санкции против России
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