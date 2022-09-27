Об этом глава Николаевской ОГА рассказал на брифинге в Media Center Ukraine.

По словам главы Николаевской области, сейчас для системы отопления есть две основные проблемы.

"Проблема первая - есть риски из-за почти ежедневных обстрелов и попадания в критическую инфраструктуру. Вторая проблема - это качество воды, которую мы вынуждены брать в другом источнике. В ней много соли, из-за этого чаще выходит из строя оборудование, количество ремонтов кратно возросло. Это две основные проблемы, с другим мы справимся", - сказал Ким.

Глава области также рассказал, что большинство людей из прифронтовой зоны эвакуировано, а без электричества остаются около 28 тыс. абонентов. При этом возобновить электроснабжение на временно оккупированных территориях и линии фронта пока невозможно.

Кроме того, Ким отметил, что россияне недавно попали в гуманитарный состав, однако запасы есть, поэтому ситуация "сложная, но контролируемая".

В ночь на 27 сентября оккупанты дважды мощно обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, повредив ряд гражданских объектов.

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