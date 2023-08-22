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Проблематика коренных народов и пути освобождения Крыма: в Киеве стартовал канун III саммита Крымской платформы

22 августа, 2023 вторник
12:34
Общество

Экспертная сеть Крымской платформы инициировала проведение Преддверия третьего саммита Международной Крымской платформы. Мероприятия проходят во вторник, 22 августа, в Киеве

Об этом идет речь в сообщении на сайте Крымской платформы.

В преддверии отдельные мероприятия посвящают проблематике коренных народов Украины.

Мероприятие исследует возможности и формирование максимально полного видения ситуации, в которой находится Украина на пути к освобождению Крыма и оккупированных частей Черного и Азовского морей. Участники преддверия определят и проанализируют наибольшие риски на пути к реинтеграции полуострова, а также обсудят пути их преодоления и возможного плана освобождения.

В программе мероприятия определено проведение двух панельных дискуссий:

  • "Шаги к освобождению и восстановлению устойчивой безопасности в Крыму и Черном и Азовском морях"
  • "Консолидация усилий Украины и демократического мира на пути к реинтеграции Крыма"

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке .

Организаторами стали экспертная сеть Крымской платформы совместно с партнерами – Крымской правозащитной группой, Центром оборонных стратегий, Media Center Ukraine, Крым SOS, Министерством иностранных дел Украины. Организатор специального события – Меджлис крымскотатарского народа.

Что такое Крымская платформа

Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.

В 2021 году в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве приняли участие 46 международных делегаций. Он собрал представителей всех стран НАТО и ЕС. На саммите "Крымская платформа" была принята совместная декларация о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.

В 2022 году во втором саммите "Крымской платформы" приняли около 60 иностранных стран и организаций, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда , канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали по соображениям безопасности.

В этом году саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве в гибридном формате. Он будет иметь две главные задачи, в том числе то, что никаких мирных переговоров без Крыма невозможны.

7 августа Владимир Зеленский рассказал , что в этом году Украина готовит не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров, но и парламентское измерение Крымской платформы, которое состоится осенью.

В ходе телефонного разговора Зеленский пригласил на саммит Крымской платформы премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

22 августа, накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, с рабочим визитом в Закарпатье прибыла президент Венгрии Каталина Новак.

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